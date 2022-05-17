مالي تحبط محاولة انقلابية مدعومة من دولة غربية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي مساء الاثنين أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مجموعة من الضباط ليلة الـ12 مايو الجاري.

وقالت الحكومة في بيان لها إن الوضع تحت السيطرة، وإن المعتقلين سيوضعون تحت تصرف العدالة وتم فتح التحقيق في القضية​​.

وأوضح أن المحاولة قام بها مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف كانوا مدعومين من دولة غربية، دون الكشف عنها.

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