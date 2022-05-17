محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنَيْن بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطنَيْن لعرضهما وترويجهما مخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.