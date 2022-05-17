وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بنظيره الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مساء الاثنين، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور أبوظبي حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة, إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

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