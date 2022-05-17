مناطق فعاليات موسم جدة تستقبل زوارها بتجارب عالمية وعروض فنية وترفيهية وثقافية وبحرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تستقبل فعاليات مناطق موسم جدة 2022 التسعة كافة زوارها، بالعديد من العروض المشوقة والبرامج المتنوعة، والتجارب العالمية الجديدة، وذلك بعد اكتمال البرنامج المحدد لانطلاق فعاليات كل منطقة.
ويجذب موسم جدة عبر منطقة جدة بير، وجدة جنغل، وسيتي ووك، وسوبردوم، وجدة التاريخية، فيما تواصل مناطق فعاليات جدة آرت بروميناد، وسيرك دو سوليه، ونادي اليخوت، وحديقة الأمير ماجد فعالياتها المنوعة للزوار.
وتتميّز مناطق فعاليات الموسم بتنوع عروضها، وتعدد خياراتها وبرامجها، والخدمات التي توفرها لزوارها، وتوزيعها الجغرافي على مناطق مدينة جدة، إضافة إلى مناسبتها لجميع الأعمار من الجنسين.
وحظيت مواقع فعاليات موسم جدة بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار، ممن استمتعوا بالفعاليات اليومية التي تشهدها مناطق الموسم التي تنوعت مابين عروض للألعاب النارية، وفرق استعراضية، وألعاب ترفيهية، وحفلات فنية، وعروض سيرك، ومسارح، وعروض بحرية، وغيرها العديد من الفعاليات.
ويتوقع أن تستقطب المناطق التسعة لفعاليات موسم جدة 2022 خلال الأيام المقبلة أعداداً كبيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث هيأت إدارة الموسم المناطق كافة ليقضي الزوار أجمل الأوقات فيها، ويستمتعوا بالفعاليات والعروض المقدمة.
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