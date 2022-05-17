أرامكو تتصدر الشركات العالمية بأكثر من نصف تريليون ريال عن أقرب منافسيها

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت شركة أرامكو السعودية مستوياتها القياسية خلال تداولاتها أمس (الإثنين)، إذ بلغت القيمة السوقية في أعلى قمة سجلتها نحو 2.54 تريليون دولار (9.54 تريليون ريال)، وكان السهم قد سجل خلال تداولاته مستوى 43.35 ريال، وبلغ الفرق بين شركة أرامكو وشركة «أبل»، التي جاءت في المرتبة الثانية عالميا، نحو 608.24 مليار ريال (أكثر من نصف تريليون ريال). وأغلق سهم أرامكو عند مستوى 42.5 ريال بقيمة سوقية 2.49 تريليون دولار (9.35 تريليون ريال).

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