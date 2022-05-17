تنسيق خدمي للبنى التحتية - #عاجل

بدأت أمانات وبلديات في مناطق ومحافظات المملكة، تفعيل الخدمة الرقمية «نسّق»، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية لتنسيق اعمال البنية التحتية عبر منصة (بلدي) للجهات ذات العلاقة: «شركات الاتصالات، والكهرباء، والمياه»، بحيث تُمكّن هذه الخدمة ممثلي تلك الجهات داخل مكاتب تنسيق المشاريع بتقديم طلب تنسيق أعمال البنية التحتية داخل نطاق المدن مع الجهات ذات العلاقة بأعمال البنية التحتية الأخرى.

تصريح حفر

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن الخدمة، تأتي تمهيدًا لإصدار تصريح حفر لكل عملية في وقت لاحق، وتتضمن الخدمة: «إصدار وإلغاء وتعديل وإغلاق تصاريح الحفر، وإدارة تمديدات المرافق، الرقابة على الحفريات، والإدارة والتحكم بالنظام»، ويأتي ذلك انطلاقًا من تعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات البلدية والذي تهدف إليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

خريطة تفاعلية

وتهدف الخدمة الوصول الي خريطة تفاعلية متكاملة لمعرفة التمديدات الخدمية على مستوى الحاضرة، وتحقيق التعاون مع الجهات ذات العلاقة بأعمال البنية التحتية ومساعدتهم على التنسيق، ووضع معايير لتقييم البنية التحتية داخل المنصة، وإيجاد قواعد تضمن تنسيق عمليات الحفر وتقليل التكاليف الناتجة عنها.

7 خدمات رئيسة

إصدار وتصريح الحفر

تعديل التصريح

إلغاء تصريح الحفر

إدارة تمديدات المرافق

إغلاق التصريح

الإدارة والتحكم بالنظام

الرقابة على الحفريات

مؤشرات خدمات بلدي

2290634 مستخدمًا

659515

رخصة أنشطة تجارية

234150

رخصة إنشائية

217213

قرارًا مساحيًا

1162

مكتبًا هندسيًا معتمدًا