4 مهام للتعداد السكاني 2022

ملصقات التعداد
وأوعزت الهيئة افي العمل على التعداد، للسكان لتحديث العناوين بوضعها باركود وملصقات على المنازل، وهي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، والتي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين الوحدات السكنية كافة، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة، بوضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي رمز استجابة سريع، خاص بكل وحدة سكنية، لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.
خصائص سكانية
ويتركز تحديث بيانات الاستبانة، التي ستجمع في الحملة على نوعين رئيسيين: الأولى بيانات الخصائص السكانية، التي تشتمل على بيانات متعلقة بالتركيبة السكانية مثل: تاريخ الميلاد، والجنسية، وموقع الإقامة الدائم، والجنس، واللغات المتحدث بها، والعلاقة برب الأسرة، بينما تشتمل بيانات أخرى على مستوى التعليم مثل: الإلمام بالقراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي، والالتحاق بالتعليم، ومجال الدراسة، كما تشتمل الاستبانة على بيانات متعلقة بالتنقل والإقامة.
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