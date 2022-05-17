صيانة شوارع الخفجي

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمالا متفرقة، شملت صيانة عدد من الشوارع والأرصفة واللوحات الإرشادية في محافظة الخفجي، إضافة إلى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف أحياء المحافظة.

وأوضحت أمانة الشرقية أنه جرى البدء في أعمال السفلتة بالمحافظة والوقوف على شارع الرياض بحي الريان وعمل قشط، مشيرة إلى أن الكمية التي استُخدمت في أعمال السفلتة 18250 ألف متر مربع من الأسفلت، مع قشط وسفلتة دوار الورود بإجمالي 2500 متر مربع من الأسفلت، وقشط جزء من شارع مكة، وسفلتته بإجمالي 5252 مترا مربعا، إضافة إلى أعمال إغلاق الحفر بالإسفلت في عدد من شوارع المحافظة، حيث تم استخدام أكثر من 1000متر مربع من الأسفلت.