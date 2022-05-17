650 فنيا للصيانة بالمسجد الحرام

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق 205 مهندسين و450 فنيًا و200 عامل؛ لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة. وتتولى الشؤون الفنية فحص 8000 سماعة و120000 وحدة إضاءة و4000 لوحة كهربائية و20 مولدًا كهربائيًا و6350 مروحة موزعة ما بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ و202 سلم كهربائي و16 مصعدًا و1000 صندوق إطفاء حريق، إلى جانب فحص خزانات مياه بسعة 1500م3 و5000 دورة مياه و4000 جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، علاوة على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة غير المنقطعة وأنظمة إنذار الحريق التي بها 1168 حساسًا وكاسرًا كما تُجرى اختبارات دورية للمصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، للتأكد من سلامتها.



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