مطالبات بالعودة لمنصة مدرستي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آراء وشكاوى
اشتكت أم طالبة في المرحلة الثانوية، بعدم السماح للطالبات بالجلوس في الساحة الداخلية المكيفة، وأن الطالبات ينتظرن حضور أهاليهن أو من يقلّهن في الساحة الخارجية، حيث خرجت ابنتها في حالة يرثى لها من شدة الحرارة. وقالت نورة أم لأطفال في الابتدائية والمتوسطة، أن الأوان قد حان لعودة التعليم عن بعد في جدة، وأن الخروج في مثل هذه الأجواء قد يتسبب للأطفال بحالات مرضية.
وقالت لمى «طالبة في المرحلة الثانوية» بأن الطقس شديد الحرارة، وأنها تفضل العودة مؤقتا لمنصة مدرستي لحين انتهاء موجة الحرّ.
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