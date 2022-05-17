الحرارة في مكة المكرمة

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تنسيق خدمي للبنى التحتية
بدأت أمانات وبلديات في مناطق ومحافظات المملكة، تفعيل الخدمة الرقمية «نسّق»، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية لتنسيق اعمال البنية...
4 مهام للتعداد السكاني 2022
حددت الهيئة العامة للإحصاء 4 مهام للتعداد 2022، تتمثل في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخطط التنموية، لمختلف القطاعات...
650 فنيا للصيانة بالمسجد الحرام
جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق 205 مهندسين...
الأمانة تعد بسفلتة مدارس جنوب نجران
وقفت لجنة من أمانة منطقة نجران على مدارس جنوب نجران غرب متحف الأخدود الأثري. وتجاوبت مع معاناة الأهالي والسكان بمساواتهم بالأحياء...
مطالبات بالعودة لمنصة مدرستي بسبب ارتفاع درجات الحرارة
تستمر محافظة جدة بتسجيل درجات حرارة، لا تقل عن 45 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب ذلك بأضرار على الصعيد المادي «مثل...
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