الحرارة في مكة المكرمة

تنسيق خدمي للبنى التحتية بدأت أمانات وبلديات في مناطق ومحافظات المملكة، تفعيل الخدمة الرقمية «نسّق»، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية لتنسيق اعمال البنية... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 16 شوال 1443 هـ 16 شوال 1443 هـ

4 مهام للتعداد السكاني 2022 حددت الهيئة العامة للإحصاء 4 مهام للتعداد 2022، تتمثل في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخطط التنموية، لمختلف القطاعات... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 16 شوال 1443 هـ 16 شوال 1443 هـ

650 فنيا للصيانة بالمسجد الحرام جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق 205 مهندسين... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 16 شوال 1443 هـ 16 شوال 1443 هـ

الأمانة تعد بسفلتة مدارس جنوب نجران وقفت لجنة من أمانة منطقة نجران على مدارس جنوب نجران غرب متحف الأخدود الأثري. وتجاوبت مع معاناة الأهالي والسكان بمساواتهم بالأحياء... نجران: حمد آل مسعد نجران: حمد آل مسعد 16 شوال 1443 هـ 16 شوال 1443 هـ

مطالبات بالعودة لمنصة مدرستي بسبب ارتفاع درجات الحرارة تستمر محافظة جدة بتسجيل درجات حرارة، لا تقل عن 45 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب ذلك بأضرار على الصعيد المادي «مثل... جدة: مروج محرق جدة: مروج محرق 15 شوال 1443 هـ 15 شوال 1443 هـ

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