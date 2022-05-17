احتلت جدة المركز الثالث على مستوى العالم أول من أمس (الأحد) كأقصى حرارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في العالم حسب مراصد الطقس بعد أن جاءت مدينة من الهند أولا ثم أخرى من باكستان ثانيا، حيث شهدت جدة حرارة شديدة بلغت 49 درجة مئوية، واستمرت الموجة الحارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أمس. وسجلت مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة بواقع 50 درجة مئوية يليها جدة 45، ثم القنفذة 44، ثم ينبع 43. وأبان خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن الأقمار الصناعية توضح تأثر أجزاء من منطقة الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية بالأتربة المثارة التي تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، ويتوقع أن يمتد تأثيرها خلال الساعات المقبلة لتشمل بقية الأجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض، متوقعا استمرار الموجة الحارة على منطقتي مكة والمدينة، بارتفاع الحرارة على باقي المملكة من«2» إلى لـ«3» °C عما سجلته الأيام الماضية، لكن موقع «طقس العرب» بين أنه تظهر الخرائط العددية توقعات بهبوب رياح شمالية غربية على مدينة جدة وعموم المناطق الساحلية تلك المطلة على البحر الأحمر تنخفض على إثرها درجات الحرارة. وفيما يتعلق بعمل عمال النظافة في الطرقات، أوضحت أمانة جدة لـ«دوت الخليج» أنه تم التعميم على شركات النظافة المتعاقدة مع الأمانة بضرورة الالتزام بالسلامة العامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، والتعليمات الواردة في كراسات الشروط.



كانت هذه تفاصيل خبر جدة ثالث العالم في أقصى حرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.