شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر: لسلامتكم.. اتبعوا الإرشادات الوقائية من العواصف الرملية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت وزارة الصحة من حالة عواصف رملية ضربت عددا من مناطق المملكة، وقالت إن الغبار قد يتسبب بتهيجات الصدر خاصةً لمصابي الربو والأطفال.

ونصحت "الصحة" بالوقاية من أضرار الغبار واتباع إرشادات الدفاع المدني والأرصاد الجوية المتمثلة في: تجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، البقاء في أماكن بها أجهزة تهوئة جيدة، إغلاق أي مصدر يُدخل الهواء للمنزل، تغطية الفم والأنف عند الخروج، الحذر الشديد أثناء قيادة المركبة، وفي حال وجود أعراض لمرضى الربو يجب أخذ البخاخ الإسعافي، ووضع مكيفات المنزل على "إعادة التوزيع/Recirculate"، والتوجه إلى الطوارئ في حال عدم تحسن الحالة.