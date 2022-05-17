اخبار السعوديه

"الصحة" تحذر: لسلامتكم.. اتبعوا الإرشادات الوقائية من العواصف الرملية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر: لسلامتكم.. اتبعوا الإرشادات الوقائية من العواصف الرملية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت وزارة الصحة من حالة عواصف رملية ضربت عددا من مناطق المملكة، وقالت إن الغبار قد يتسبب بتهيجات الصدر خاصةً لمصابي الربو والأطفال.

ونصحت "الصحة" بالوقاية من أضرار الغبار واتباع إرشادات الدفاع المدني والأرصاد الجوية المتمثلة في: تجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، البقاء في أماكن بها أجهزة تهوئة جيدة، إغلاق أي مصدر يُدخل الهواء للمنزل، تغطية الفم والأنف عند الخروج، الحذر الشديد أثناء قيادة المركبة، وفي حال وجود أعراض لمرضى الربو يجب أخذ البخاخ الإسعافي، ووضع مكيفات المنزل على "إعادة التوزيع/Recirculate"، والتوجه إلى الطوارئ في حال عدم تحسن الحالة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا