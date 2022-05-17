وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يواصلون تقويض الهدنة بإيعاز إيراني

محمد بن مسعود - الدمام - واصل معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، اليوم، إدانة انتهاكات ميلشيا الحوثي الإرهابية التي ترتكبها رغم الهدنة الأممية.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال معمر الإرياني إن الحكومة تقدم التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بإيجابية ومسئولية مع المبادرات، تأكيدا لالتزامها بدعم جهود التهدئة وإحلال السلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب بمن فيهم القاطنين في مناطق سيطرة الحوثي.

وتابع: في المقابل تواصل مليشيا الحوثي بإيعاز إيراني تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل امام تنفيذ بنود الهدنة، بخرق وقف إطلاق النار، واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز، وتسخير عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة.