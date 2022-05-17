وكيل أعمال فهد المولد يكشف عن نفسية اللاعب بعد إيقافه 18 شهراً في أزمة المنشطات (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - علق جراح الظفيري، وكيل أعمال فهد المولد على قرار إيقاف اللاعب رسمياً 18 شهراً، كما كشف عن نفسية اللاعب بعد إعلان القرار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “كورة” المعروض عبر روتانا خليجية، إن الموقف صعب للغاية على نفسية اللاعب، خصوصا وأنه يبلغ من العمر 27 عامًا.

وأوضح أنه سيتقدم باستئناف رسمي على الحكم الصادر، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بالعقوبات السابقة، مشيرا إلى أن الحكم جاء بعد الاستماع من اللاعب، وسؤاله عن كيفية وصول المادة المنشطة إلى جسده، مؤكدًا أنها وصلت عن طريق الخطأ وقدمنا ما يثبت ذلك.

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وقبل قليل أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد داخليا وخارجيا لمدة عام ونصف العام بعد ثبوت استخدامه مادة محظورة.