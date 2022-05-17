اخبار الخليج – نجل الحكيم.. أبيات مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - حملٌ تنــــوءُ بحملــــه الأبطـــالُ قـد أوصلـوه لراحتيـك رجــالُ

أرساه والدكم ووحد شعبكــــــم وبنا الطريق وقد غشاهُ ظلالُ يا من تعلم في الحياة خِصالُها وأخذت منهُ للحياةِ خصــــالُ صبرٌ جميلٌ في الشدائدِ كلهــا والذُل من غدر العدو مُحــالُ هو الحكيم وأنت ثمرة غرســـــه ومـن الحكيـم تعلـم الأنجــالُ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي

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