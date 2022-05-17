اخبار الخليج – موجة الغبار تقترب.. و«المرور» و«خفر السواحل» و«الدفاع» يطلقون تحذيرات وتوجيهات

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن موجة الغبار بدأت بالاقتراب التدريجي وتخطي دولة الكويت، وذكرت بأن الرؤية الأفقية تدنّت إلى 300 متر وتحسنت إلى 1000 متر ومن المتوقع أن تصل المملكة خلال منتصف هذه الليلة.

من جانبها، أهابت الإدارة العامة للمرور بجميع السواق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرا لموجة الغبار والأتربة المتوقعة مما قد تتسبب في تدني مستوى الرؤية من حيث الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق.

كما أهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والتأكد من تثبيت الأجسام القابلة للتطاير أو السقوط من المباني، نظرا لموجة غبار متوقعة مصحوبة برياح شديدة السرعة تتعرض لها المملكة، مع التنويه إلى أن غرفة العمليات تتلقى البلاغات على مدار الساعة.

أما قيادة خفر السواحل فدعت مرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر نظراً لموجة غبار متوقعة مصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان.