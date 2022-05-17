اخبار الخليج – تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 864 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5005 في يوم 16 مايو 2022، وأظهرت تسجيل 603 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 864 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 571325.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5451 حالة، منها 21 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 4 حالات في العناية المركزة.