محمد بن مسعود - الدمام - علق جراح الظفيري، وكيل أعمال فهد المولد على قرار إيقاف اللاعب رسمياً 18 شهراً.
وقال خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “كورة” المعروض عبر روتانا خليجية، إنه سيتقدم باستئناف رسمي على الحكم الصادر، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بالعقوبات السابقة.
وبين أن الحكم جاء بعد الاستماع من اللاعب، وسؤاله عن كيفية وصول المادة المنشطة إلى جسده، مؤكدًا أنها وصلت عن طريق الخطأ وقدمنا ما يثبت ذلك.
وقبل قليل أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد داخليا وخارجيا لمدة عام ونصف العام بعد ثبوت استخدامه مادة محظورة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لوكيل أعمال فهد المولد على قرار إيقاف اللاعب رسميا 18 شهرا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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