“التجارة” تنفذ ألفَيْ زيارة لمتابعة مخزون السيارات الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة نحو ألفَيْ زيارة تفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار متابعة السيارات الجديدة ومخزوناتها.
وأوضحت الوزارة، اليوم (الإثنين)، أن الزيارات شملت وكالات وموزعي ومعارض السيارات بمختلف المناطق، لضمان عدم وجود أي مخالفات وممارسات سلبية.
وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي عن اتخاذ إجراءات لمعالجة تأخر التسليم من بينها التواصل مع الشركات المصنعة لزيارة الحصة المخصصة للمملكة للمركبات الأكثر طلباً.
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