شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" توضح حقيقة طرح 207 وظائف بيطرية بنظام العقود للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الوظائف لسد الفجوات وتبادل الخبرات في مجالات الطب البيطري

- سيتم الإعلان قريبا عن وظائف للسعوديين

إشارة إلى ما تم تداوله في بعض حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلان عن توفر وظائف بيطرية لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الدقيقة بنظام العقود من جمهورية مصر العربية، وأحقية السعوديين في هذه الفرصة.

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوظائف المذكورة أعلاه لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة لسد الفجوات في مجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة وذلك تماشياً مع ما يشهده قطاع الثروة الحيوانية من تنامي سريع في المجال، وحاجتها للخبرات في مختلف التخصصات الدقيقة، التي تنعكس إيجاباً على المستهلك، وتأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في تبادل الخبرات ، مشيرة إلى أن كل الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة ، وفقا لمتطلبات سوق العمل داخل المملكة.

وتؤكد الوزارة أنها تعلن بشكل دوري عن الوظائف البيطرية للسعوديين كان أخرها بتاريخ 1443/3/15هـ، كما أنها ستعلن في القريب العاجل عن عدد من الوظائف البيطرية للسعوديين من حملة شهادة البكالوريوس على موقعها الإلكتروني.