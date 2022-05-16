شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يعود إلى أرض الوطن متوجا بـ22 جائزة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما حقق إنجازا تاريخيا في آيسف 2022، وصل إلى أرض الوطن أمس، وسط استقبال حافل في مطار الملك خالد الدولي، أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المتوج بـ22 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022 )، برفقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» المهندس فيصل الدويش والوفد المرافق لهم.

فيما خصصت جامعة الأمير سلطان منحا دراسية بمكافآت شهرية لأبطال المنتخب.

ورفع الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة الإنجاز الوطني الجديد التاريخي والاستثنائي الذي تفردت به المملكة في معرض آيسف 2022.

وأفاد بأن دعم القيادة الرشيدة لأبناء الوطن ولمؤسساته ولمؤسسة موهبة، أسهم في بناء جيل سعودي واعد وملهم، سيسهم بفكره وإبداعاته في تغيير مستقبل الوطن والعالم للأفضل.

وقال «إن الوطن بأكمله فخور بكل فرد في المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذين حققوا إنجازا غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة، معربا عن تقاؤله بجيل سعودي جديد موهوب وواع وقادر على استيعاب متغيرات العالم، والمشاركة في بناء مستقبل الوطن، وتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030 وازدهار البشرية.

وبين المتحمي أن ما تحقق في آيسف هذا العام من إنجاز، يمثل قفزة نوعية في مواهب وقدرات وثقافة ومعارف أبناء الوطن، وأن القادم أفضل في ظل هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأكد أن هذا المنجز التاريخي سيكون نقطة تحول في مسيرة موهبة التي سترسخ ريادة المملكة على خارطة الموهبة والإبداع، ومكانة المؤسسة باعتبارها صاحبة النهج الأكثر شمولا في تربية الموهوبين على مستوى العالم.

ونوه إلى أن لدى موهبة طموحا يصل عنان السماء، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة بتخريج أجيال من الموهوبين السعوديين والعالميين، قادرين على صنع مستقبل مختلف ومواجهة تحديات التنمية المستدامة التي تواجه عالم اليوم، مؤكدا أن ما تزرعه المملكة وموهبة اليوم، سيحصده الوطن والعالم تنمية وتقدما وازدهارا خلال العقود القادمة.

وأوضح أن ‏الشراكة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الاستراتيجيين والداعمين، خاصة سابك، والسعودية للكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأرامكو، أسهمت في تطوير بيئة ومناخ ومنظومة موهبة وإبداع، توفر للطلبة مناخا ثريا لاكتساب العلوم والمعارف، وترتقي بهم وبمهاراتهم عاليا.

ماذا حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في معرض آيسف 2022؟:

22 جائزة عالمية منها:

جائزة أفضل مشروع على مستوى العالم

15 جائزة كبرى منها:

جائزتان في المركز الأول

جائزتان في المركز الثاني

5 جوائز في المركز الثالث

6 جوائز في المركز الرابع

6 جوائز خاصة من بين 1700 طالب وطالبة من مختلف دول العالم