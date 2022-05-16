إطلاق برنامج «الثقافة الموسيقية» على منصة مدرستي

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ويتناول النشاط موضوعات متعددة وتعريفا عاما في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية والنظريات والقواعد، ومختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف، إلى جانب موضوع «نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية»، وموضوع «التراث الموسيقي السعودي» الذي سيعرف الطلاب على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة. وفي عام 2022 تم إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها ودعم المدارس بتوفير الآلات الموسيقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، أطلقت هيئة الموسيقى أمس نشاطا لاصفيا بمسمى «الثقافة الموسيقية» بالتعاون مع وزارة التعليم، الذي يقدم محتوى إثرائيا على منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم، لدعم مهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالمملكة، والتعرف على الآلات الموسيقية.ويتناول النشاط موضوعات متعددة وتعريفا عاما في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية والنظريات والقواعد، ومختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف، إلى جانب موضوع «نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية»، وموضوع «التراث الموسيقي السعودي» الذي سيعرف الطلاب على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة. وفي عام 2022 تم إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها ودعم المدارس بتوفير الآلات الموسيقية.

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