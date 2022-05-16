«ميديا ثون».. سباق الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الإعلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف بحث حلول إبداعية لتطوير تقليدية الطرح الإعلامي، وبجوائز تصل إلى مليون ريال للفرق الفائزة، تنطلق اليوم جلسات «ميدياثون» الافتراضية على هامش مشروع سباق الإعلام، التي تسلط الضوء على التجارب الإعلامية النوعية لوسائل الإعلام والمؤسسات المهنية والأكاديمية، بهدف ربط المهتمين والمتخصصين بأصحاب التجربة والخبرة محليا ودوليا، ومنها مبادرة قوقل للأخبار، ويوتيوب في دعم المحتوى الفعال، وشركة أوراتوريو الأمريكية المتخصصة في التدريب الإعلامي والاتصالي، وغيرها من الجهات.

وتغطي الجلسات عددا من الموضوعات المتعلقة بمستهدفات المشروع، ومنها بحث حلول إبداعية، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، والتواصل الدولي، وغيرها من الموضوعات المعززة للمعارف والمهارات الإعلامية.

وتعقد جلسات سباق الإعلام «ميديا ثون» افتراضيا عبر البوابة الالكترونية mediathon.media.gov.sa وحساب وزارة الإعلام وميدياثون عبر تويتر، حيث يمكن للمهتمين العودة إليها مجددا بعد انتهاء موعد بثها، وسيتم الإعلان بشكل دوري عن مواعيدها في المنصات المحددة.

وتتضمن المسابقة 4 تحديات منها أن بعض وسائل الإعلام تعاني من تقليدية في الطرح وفي المضمون المقدم، بسبب تكرار بعض الوجوه الإعلامية، وعدم التجديد في القوالب الفنية والأساليب الإعلامية، والبطء في تبني الأساليب الجديدة في الإعلام والتواصل، مما يقلل اهتمام بعض المتلقين بوسائل الإعلام (التلفزيون، الإذاعة، الصحف)، وتوجههم إلى منصات المشاهدة بالطلب، التي يندر فيها المحتوى المحلي، لذلك يمكن التقديم على هذا التحدي والمشاركة بأفكار مشروعات تميز الطرح الإعلامي وتجذب المشاهد إليه.

يذكر أن «ميديا ثون» حدث يتسابق من خلاله الإعلاميون والمهتمون لابتكار مبادرات نوعية ومشروعات، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الإعلامية، وهو أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بالتعاون مع مجموعة stc.

جلسات سباق الإعلام تغطي:







تقليدية الطرح الإعلامي



جمع ورصد وتحليل البيانات الإعلامية



الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسةالمهنية



التواصل الدولي



رحلة ميديا ثون تبدأ من:





تكوين الفريق



اختيار فكرة المشروع



رفع الفكرة عبر البوابة الالكترونية



الإعلان عن الفرق المتأهلة للماراثون



مرحلة ورش العمل



تعقد افتراضيا من خلال





حساب وزارة الإعلام على تويتر



البوابة الالكترونية لـ «ميديا ثون»



حساب ميديا ثون على تويتر



تعقد افتراضيا من خلال





حساب وزارة الإعلام على تويتر



البوابة الالكترونية لـ «ميدياثون»



حساب ميديا ثون على تويتر



المشاركون في الجلسات





وسائل الإعلام



شركات ومؤسسات مهنية



جامعات محلية ودولية



مساران للوصول لأفكار المبدعين





مسار الجهات



مسار الأفراد



يعزز أثرها:





تدريب الفرق الفائزة



ربط المشروعات المتميزة بالجهات المتخصصة



جوائز تصل إلى 1.000.000 ريال للفرق الفائزة