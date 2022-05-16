العمل التطوعي يرفع نسبة الشعور بالسعادة 12%

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أسابيع مقارنة بالذين لم يتطوعوا أبدا.وتشير المنصة إلى أن العمل التطوعي ضمن فريق له أهداف نبيلة وسامية كتطوير ومساعدة المجتمع، حيث يمكن الفرد من الاحتكاك بالأشخاص الإيجابيين والناجحين، مما يسهم في اكتساب الصفات الإيجابية، كما أن تطوعك بجزء من وقتك سيساعدك على تعميق علاقاتك بالناس وتوسيع دائرة معارفك.
وحددت المنصة 3 مزايا للعمل التطوعي، هي: تحمل المسؤولية بتنفيذ الأعمال المنوطة به، وأن المتطوع يكون مح ال للثقة، إلى جانب تمثيله للوطن بقيمه ومبادئه، مؤكدة أن العمل التطوعي
يظهر نقاط القوة للفرد، والتي يمكن استغلالها وتنميتها، وبالمشاركة يكون العمل أكثر جودة واستدامة.
مؤشرات العمل التطوعي في الربع الأول
100 ألف عدد المتطوعين المستهدف
114ألف متطوع بدون تكرار
392 ألف متطوع مع تكرار
5ملايين ساعة تطوعية مستهدفة
5.4 ملايين ساعة تطوعية متحققة
50 ألف فرصة تطوعية مستهدفة
60,286فرصة متحققة
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