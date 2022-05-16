شكرا لقرائتكم خبر العمل التطوعي يرفع نسبة الشعور بالسعادة 12% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية نشرتها منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية، ارتفاع الشعور بالسعادة بنسبة 7% بين الذين يتطوعون شهريا، 12 % بين الذين يتطوعون بين أسبوعين إلى 4

أسابيع مقارنة بالذين لم يتطوعوا أبدا.

وتشير المنصة إلى أن العمل التطوعي ضمن فريق له أهداف نبيلة وسامية كتطوير ومساعدة المجتمع، حيث يمكن الفرد من الاحتكاك بالأشخاص الإيجابيين والناجحين، مما يسهم في اكتساب الصفات الإيجابية، كما أن تطوعك بجزء من وقتك سيساعدك على تعميق علاقاتك بالناس وتوسيع دائرة معارفك.

وحددت المنصة 3 مزايا للعمل التطوعي، هي: تحمل المسؤولية بتنفيذ الأعمال المنوطة به، وأن المتطوع يكون مح ال للثقة، إلى جانب تمثيله للوطن بقيمه ومبادئه، مؤكدة أن العمل التطوعي

يظهر نقاط القوة للفرد، والتي يمكن استغلالها وتنميتها، وبالمشاركة يكون العمل أكثر جودة واستدامة.

مؤشرات العمل التطوعي في الربع الأول

100 ألف عدد المتطوعين المستهدف

114ألف متطوع بدون تكرار

392 ألف متطوع مع تكرار

5ملايين ساعة تطوعية مستهدفة

5.4 ملايين ساعة تطوعية متحققة

50 ألف فرصة تطوعية مستهدفة

60,286فرصة متحققة