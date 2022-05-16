إيقاف 4 جناة سلبوا أشخاصا بانتحال شخصية

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وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين، نفذوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب أشخاص ما بحوزتهم.وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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