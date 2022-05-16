ولي العهد يقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بعد وصوله أمس لدولة الإمارات العربية المتحدة واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.

وكان في استقبال ولي العهد، بمطار الرئاسة في أبوظبي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.

كما كان في استقبال ولي العهد نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وعضو المجلس التنفيذي لأبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ووزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

ورافق ولي العهد كل من الأمير عبدالعزيز بن أحمد ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، ونائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، والأمير سلمان بن سلطان ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ومدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.

هذا وغادر ولي العهد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في وداعه رئيس الدولة والشيوخ كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.