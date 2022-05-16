إيقاف فهد المولد لمدة عام ونصف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد داخليا وخارجيا لمدة عام ونصف العام بعد ثبوت استخدامه مادة محظورة.

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