بعد نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني.. «الإرياني»: نتقدم بعظيم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، على نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” الملتصقين بالرأس في عملية استغرقت 15 ساعة.

وأعرب وزير الإعلام اليمني، عن شكره لـ المملكة، والقيادة، قائلا: “نتقدم بعظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وإلى الفريق الطبي والجراحين في عمليات فصل التوائم السيامية برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة.

وأوضح أن العملية المعقدة لفصل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” أبناء محمد عبدالرحمن، أجريت على 4 مراحل واستغرقت 15 ساعة متواصلة بمشاركة 24 مختصًا من الأطباء بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين بقيادة الدكتور معتصم الزعبي.