محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، فتح الحدود النيوزيلندية بالكامل أمام الجميع اعتباراً من أول أغسطس. حيث قالت السفارة عبر حسابها: “أعلنت نيوزيلندا أنه سيتم فتح الحدود بالكامل أمام الجميع اعتبارا من 1 أغسطس”. كما أضافت، أنه لن يطلب من المسافرين فحص pcr قبل القدوم، إنما يشترط استيفاء التطعيمات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وإجراء اختبارين سريعين لفيروس كورونا بعد الوصول. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة للمواطنين الراغبين في السفر إلى نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.