محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، مدى تأثر صرف المعاش التقاعدي إذا شغل المتقاعد من وظيفة حكومية وظيفة أخرى خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأكدت أن عمل المتقاعد أو المتقاعدة في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على صرف المعاش التقاعدي الذي استحقه بموجب خدمة خاضعة لأحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري.
يُذكر أن نحو 14 موظفاً يلتحقون يومياً بنظام التقاعد المبكر، معظمهم من القطاع الخاص بنسبة 88.6 %، بينما تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً من القطاع الحكومي 11.4 %، وذلك وفقاً لبيانات نُشرت في عام 2021.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات يؤثر على صرف المعاش؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.