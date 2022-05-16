هل عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات يؤثر على صرف المعاش؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، مدى تأثر صرف المعاش التقاعدي إذا شغل المتقاعد من وظيفة حكومية وظيفة أخرى خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن عمل المتقاعد أو المتقاعدة في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على صرف المعاش التقاعدي الذي استحقه بموجب خدمة خاضعة لأحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري.

يُذكر أن نحو 14 موظفاً يلتحقون يومياً بنظام التقاعد المبكر، معظمهم من القطاع الخاص بنسبة 88.6 %، بينما تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً من القطاع الحكومي 11.4 %، وذلك وفقاً لبيانات نُشرت في عام 2021.