بريطانيا تطالب بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو «بأسرع وقت»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب
اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان الاثنين أن على السويد وفنلندا أن تنضما الى حلف شمال الاطلسي “في أسرع وقت” لأن “انضمامهما سيعزز الامن المشترك لأوروبا”.
وقالت تراس إن “المملكة المتحدة تدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام الى حلف شمال الاطلسي. يجب أن تنضما الى الحلف في أسرع وقت، إن انضمامهما سيعزز الامن المشترك لأوروبا”.
واضافت أن الحكومة “تتطلع الى العمل معهما بوصفهما عضوين جديدين في الحلف الاطلسي وهي مستعدة لأن تقدم اليهما مساعدتها الكاملة خلال عملية الانضمام”.
ووقعت المملكة المتحدة مع السويد وفنلندا الاسبوع الفائت اتفاقات دفاع وحماية متبادلة في حال التعرض لعدوان، وذلك في غمرة إعلانهما قرارهما الانضمام الى الحلف الاطلسي.
واعتبرت تراس أن هذه الاتفاقات “تثبت التزامنا الصارم والراسخ حيال البلدين خلال هذه العملية وما بعدها”.
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