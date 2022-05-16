تين هاج: أريد بقاء رونالدو

محمد بن مسعود - الدمام - علّق الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على بدء مهمته مع الشياطين الحمر.

وقال تين هاج في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية «اعتبارًا من اليوم، سيكون تركيزي على مانشستر يونايتد، سأتعمق بالطبع في الأمور هناك».

وأضاف «لا يزال يتعين علي بدء التحليل التفصيلي للوضع هناك، يجب أن أعمل مع الفريق الإنجليزي».

ونوّه «هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في مانشستر يونايتد، لكن علينا أن نجعلهم يعملون كفريق، الأمر ينطبق على كريستيانو رونالدو».

ولفت هاج «رونالدو عملاق بسبب طموحه وما قدمه حتى الآن، أريد بالطبع بقاء النجم البرتغالي في يونايتد، لقد كان ولا زال مهمًا لهذا الفريق».

وزعمت العديد من التقارير، أن تين هاج قد يطلب الاستغناء عن رونالدو في الميركاتو الصيفي، بسبب عدم ملائمة الدون لأسلوب اللعب الذي ينوي المدرب الهولندي تطبيقه.

يذكر أن مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، لكن الفريق لا يزال في المنافسة لحجز مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي.