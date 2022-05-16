وقالت الوزارة إن المذكورة أعلاه لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة لسد الفجوات في مجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة وحاجتها للخبرات في مختلف التخصصات الدقيقة التي تنعكس إيجابا على المستهلك وتأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر في تبادل الخبرات مشيرة إلى أن كل الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة وفقا لمتطلبات سوق العمل داخل المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة تصدر بيانا توضيحيا حول الوظائف البيطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.