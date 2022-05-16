السعودية الثانية بين دول العشرين في آيسف 2022

حلت السعودية في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022، بعدد جوائز وصل إلى 16 جائزة كبرى، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بعدد جوائز وصل إلى 285 جائزة.

ووفقا للإحصائيات التي عرضتها هيئة الإذاعة والتليفزيون فقد تساوت المملكة العربية السعودية مع الهند في المرتبة الثانية في دول العشرين، وقد وصل مجموع الأبحاث المشاركة 1350 بحث علمي من 64 دولة، ووصلت نسبة الجوائز التي حققها الفريق السعودي بالنسبة لعدد الفريق المشارك لـ62%.

يذكر أن السعودية استطاعت أن تحصد على 16 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة من أصل 35 مشارك، وحصدت دول العشرين 387 جائزة بنسبة 84%، ووصل المجموع الكلي للجوائز الكبرى 458 جائزة.