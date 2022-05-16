تحذير من عواصف رملية على الرياض والشرقية وحائل

حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رملية على منطقة الرياض خلال الساعة القادمة. كما شمل التنبيه المنطقة الشرقية وحائل وتوقع المركز أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11 مساء.

كما صدرت تحذيرات من الدفاع المدني بهذا الخصوص، حيث أن العاصفة الرملية قادمة من الكويت، التي تأثرت بشكل كبير من هذه العاصفة منذ صباح اليوم. كما تشهد العراق أيضا تأثرا كبيرا بالعاصفة الترابية.