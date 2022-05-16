وأشار الفريق الجراحي إلى أن حالة التوأم الآخر مستقرة وجميع مؤشراته الحيوية مستقرة، ولا يزال تحت الرقابة في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبيه بالرياض.
ورفع الفريق الطبي أحر التعازي لوالدي التوأم ، سائلا الله تعالى أن يكون شفيعا لهما،وأن يلهمهما من بعده الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلنُ وفاة أحدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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