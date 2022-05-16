شكرا لقرائتكم خبر الروبوت التوجيهي يجيب عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام بـ11 لغة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة إرشاد السائلين جهاز الروبوت التوجيهي والذي يعمل على توجيه القاصدين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن الأسئلة، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، كل ذلك يتم عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة، كما يحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية «واي فاي» وبسرعة 5 «جيجا هرتز» تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.

لغات يدعمها الروبوت:

