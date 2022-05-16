الروبوت التوجيهي يجيب عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام بـ11 لغة

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ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة، كما يحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية «واي فاي» وبسرعة 5 «جيجا هرتز» تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.
لغات يدعمها الروبوت:
- العربية
- الإنجليزية
- الفرنسية
- الروسية
- الفارسية
- التركية
- الملاويةالأوردية
- الصينية
- البنغالية
- الهوساوية
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