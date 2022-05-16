الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني يعلن وفاة أحدهما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الفريق الجراحي لفصل التوأم السيامي اليمني الملتصق بالرأس أمس أن أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في القلب، رغم تقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة له من الفريق الطبي المعالج.

وواجه الفريق صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء عملية الفصل للتوأم؛مما جعل حالته حرجة بعد العملية.

وأشار الفريق الجراحي إلى أن حالة التوأم الآخر مستقرة وجميع مؤشراته الحيوية مستقرة، ولا يزال تحت الرقابة في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبيه بالرياض.

ورفع الفريق الطبي أحر التعازي لوالدي التوأم، سائلا الله تعالى أن يكون شفيعا لهما، وأن يلهمهما من بعده الصبر والسلوان.

وتمكن الفريق الجراحي في وقت سابق من فصل التوأم «يوسف وياسين» أبناء محمد عبدالرحمن في عملية معقدة استغرقت 15 ساعة متواصلة، بمشاركة 24 مختصا من الأطباء بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين بقيادة الدكتور معتصم الزعبي.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة بسبب تشارك التوأم في الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ، مضيفا بأنه سبق وأن أجريت للتوأم عمليتين سابقتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.

وبعد العملية نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال، وما زالت حالة التوأم تخضع للعناية والرقابة المشددة. ورفع الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية باسم الفريق أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تأتي ضمن عدد من المبادرات الإنسانية التي عمت الشعب السعودي الكريم وشعوب العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع، مقدما الشكر لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر.

وقدم والدا التوأم شكرهما وامتنانهما الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم، وتقديم العلاج اللازم لهما طيلة مدة إقامتهما في المملكة، مشيدين بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، الذي هو محل تقديرهما الواسع، منوهين بالبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الذي أضحى علامة فارقة بمجاله على الصعيد الدولي.

عملية الفصل في أرقام

العملية استغرقت 15 ساعة متواصلة

24 طبيبا مختصا شاركوا في عملية الفصل

4 مراحل للعملية انتهت بقفل الجمجمة

العملية هي رقم 51 ضمن البرنامج السعودي

العمليات شملت 122 توأما من 23 دولة في 3 قارات

مراحل الفصل

التخدير - التخطيط بالملاحة الجراحية - فصل الجمجمة والدماغ - الترميم وقفل الجمجمة