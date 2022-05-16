شكرا لقرائتكم خبر رئيس دولة الإمارات يستقبل أمراء قدموا التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، مساء أمس الأول، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير بندر بن مقرن، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ. كما قدموا التعازي لممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وعضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ.

وهنأ الأمراء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لقيادة دولة الإمارات، متمنين له التوفيق.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها الأمراء تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، معبرا عن شكره على التهنئة بتوليه قيادة الدولة والتمنيات الطيبة الصادقة التي عبروا عنها.