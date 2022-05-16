خادم الحرمين يغادر المستشفى ويستكمل الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

ووجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، ملك مملكة النرويج هارالد الخامس، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.