اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يجتمع مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة «NCA» بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدّ سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على ضرورة أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية في تطوير برامج التدريب المتخصصة التي يعمل على تقديمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك أثناء اجتماع العلوي مع المسؤولين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بمقرها بلندن بالمملكة المتحدة حيث تم بحث ومناقشة البرامج التدريبية النوعية المعدة من قبل الوكالة والتي تستهدف مختلف القطاعات، وتعكس طبيعة ومتغيرات الجريمة من واقع عملي.

كما تم الاطلاع عن قرب على برامج التدريب المطورة من قبل الوكالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال حضور عدد من العروض وورش العمل، والوقوف على مدى موائمتها مع الواقع العملي في المنطقة، لا سيما المتعلقة بمقابلة الضحايا المحتملين، وبناء الثقة وكسب تعاونهم، والتي تأتي ضمن خطة التدريب للمركز الإقليمي للفترة المقبلة، المزمع تنفيذها في الربع الأخير من هذا العام ،وأشاد سعادته بمستوى التعاون والشراكة مع المملكة المتحدة وبالأخص الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) وحرص الهيئة على الاستفادة من التجربة والخبرات البريطانية الرائدة في هذا المجال.

وأكدّ العلوي استمرار المركز الإقليمي في تقديم برامجه المتخصصة في ضوء تجربة مملكة البحرين المتميزة في هذا المجال ونقلها من خلال هذه البرامج المتخصصة لدول المنطقة مما يُسهم في تعزيز قدرات العاملين في التصدي لممارسات الاستغلال أو الاتجار بالأشخاص في بيئة العمل على المستوى الوطني والإقليمي.