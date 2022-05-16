اخبار الخليج – مدير عام المباحث والأدلة الجنائية يشارك في اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا

محمد بن مسعود - الدمام - 16 مايو 2022

شارك العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في اجتماع الدورة 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا ، بمشاركة دولية كبيرة وحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مشاركة مملكة البحرين السنوية في هذا الاجتماع تأتي بهدف تبادل الرؤى حول أفضل السبل والممارسات لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال متمنيا الخروج بقرارات وتوصيات تخدم العمل الأمني.

وأوضح أن البحرين تحرص على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة من خلال التعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي، والتعاون البناء مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، كذلك الحال في مجال العدالة الجنائية والتي دائمًا ما تؤكد البحرين على التزامها بدعم فعالية نظم العدالة الجنائية والمؤسسات المكونة لها .