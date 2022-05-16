اخبار الخليج – القيادة العامة لقوة دفاع تعلن عن تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية في منطقتي شمال قطعة جرادة والمنطقة الجنوبية الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية في منطقتي شمال قطعة جرادة و المنطقة الجنوبية الغربية وساحلها الغربي وذلك من جنوب رأس المطلة إلى رأس البر ولمسافة ٥ كيلومتر داخل البحر من ساحل المنطقة المذكورة وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ١٧ و ١٨ مايو ٢٠٢٢ من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً.
يرجى ممن يهمهم الأمر الابتعاد عن مناطق الرماية المذكورة حفاظاً على سلامتهم.
والله الموفــــق ،،،
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