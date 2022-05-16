محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة التربية في الكويت تعطيل الدراسة يوم غد الثلاثاء للطلبة في التعليم العام والخاص بسبب الغبار وسوء الأحوال الجوية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وفي ذات السياق، أوقفت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم، حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاث (الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في بسبب سوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.