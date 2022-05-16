مدير توقعات الطقس بمركز الأرصاد يكشف السبب الحقيقي للعواصف الرملية بالمملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير توقعات الطقس والمناخ في مركز الأرصاد “حمزة كومي”، اليوم الأحد إن العاصفة الرملية ستؤثر الليلة على الرياض والشرقية.

وأكد في تصريحات لـ الإخبارية، أن العاصفة لن تستمر لأيام، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى الأجزاء الجنوبية من الرياض، ومتوقع وأن تؤثر على نجران.

وأوضح أن السبب وراء تلك العواصف هو أن المملكة تمر بفترة تقلبات جوية وهي معتادة في نهاية الربيع وبداية الصيف حيث يكون هناك تفاوت في درجات الحرارة .