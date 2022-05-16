محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير توقعات الطقس والمناخ في مركز الأرصاد “حمزة كومي”، اليوم الأحد إن العاصفة الرملية ستؤثر الليلة على الرياض والشرقية.
وأكد في تصريحات لـ الإخبارية، أن العاصفة لن تستمر لأيام، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى الأجزاء الجنوبية من الرياض، ومتوقع وأن تؤثر على نجران.
وأوضح أن السبب وراء تلك العواصف هو أن المملكة تمر بفترة تقلبات جوية وهي معتادة في نهاية الربيع وبداية الصيف حيث يكون هناك تفاوت في درجات الحرارة .
كانت هذه تفاصيل خبر مدير توقعات الطقس بمركز الأرصاد يكشف السبب الحقيقي للعواصف الرملية بالمملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.