وزير الاقتصاد يهنّئُ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات وزارة الاقتصاد والتخطيط،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بهذه المناسبة، سائلًا المولى – عزَّ وجلَّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين،ويلبسه ثوب الصحة والعافية.
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