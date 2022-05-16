محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن الفريق الجراحي لفصل التوام اليمني الملتصق بالرأس أن أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في القلب،رغم تقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة له من الفريق الطبي المعالج، علما بأن الفريق الجراحي كان قد واجه صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء عملية الفصل للتوأم؛مما جعل حالته حرجة بعد العملية.
وأشار الفريق الجراحي إلى أن حالة التوأم الآخر مستقرة – ولله الحمد- وجميع مؤشراته الحيوية مستقرة،ولايزال تحت الرقابة في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبيه بالرياض.
ورفع الفريق الطبي أحر التعازي لوالدي التوأم ، سائلا الله تعالى أن يكون شفيعا لهما،وأن يلهمهما من بعده الصبر والسلوان.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلنُ وفاة أحدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.