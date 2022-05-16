وزير الطاقة يُدشِّنُ مركز جنرال إلكتريك للتميُّز في خفض انبعاثات الكربون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دشَّنَ صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، اليوم، مركز شركة جنرال إلكتريك للتميُّز في خفض انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك في منتدىً عُقد اليوم بعنوان “دعم قطاع الطاقة في المملكة” في مجمع الصناعة والتقنية، التابع لشركة “جنرال إلكتريك” بالدمام.

ورعى سمو وزير الطاقة احتفال الشركة بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاق أعمال مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام، وأكثر من خمسة أعوام على تأسيس “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”؛ المشروع المشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دُسُر”وشركة “جنرال إلكتريك”، كما رعى سموه توقيع الشركة مذكرات تفاهم رئيسةً، في إطار حزمة من المبادرات؛دعماً للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة2030 ومساعيها لتحقيق الحياد الصفري في عام 2060م.

وتدعم شركة “جنرال إلكتريك”، تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة،في المملكة منذ أكثر من 90 عاماً،وأسَّسَت، قبل ما يزيد على عشرة أعوام،مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام، تماشيًا مع خطط النمو الطموحة في المملكة.

ويأتي إطلاق مركز جنرال إلكتريك للتميز في إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مجموعة المبادرات التي تمَّ إطلاقها اليوم؛امتدادًا لسلسلة من الجهود التي قامت بها الشركة في المملكة، ويدعم تعاونها مع شركائها وعملائها لتسريع وتيرة تحوّل قطاع الطاقة في المملكة نحو نموذج أكثر استدامةً وموثوقيةً، مع الاحتفاظ بتكلفةٍ مقبولةٍ ومجدية اقتصادياً، وفق نموذج يواكب متطلبات المستقبل،والحرص على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من المملكة إلى العالم.

وشملت قائمة المبادرات التي أعلنت عنها “جنرال إلكتريك” خلال المنتدى؛ توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة “دسر”، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير مع الشركة السعودية للكهرباء، كما أعلنت “جنرال إلكتريك” في المنتدى فوزها بعقد من “سامسونج س ي آند تي” لتوريد توربينات غازية.

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وشهد المنتدى تكريم الكفاءات السعودية من العاملين في مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام؛للإنجازات الاستثنائية التي حقّقوها في أعمالهم، إلى جانب تكريم أبرز الموردين والشركاء في المملكة، الذين تفوقوا في مجالات السلامة، والجودة، والدقة في تقديم الخدمة، والحفاظ على مبادئ التنافسية، في بيئة عمل مملوءة بالتحديات،بالإضافة إلى تكريم المتميزين منهم في ترسيخ ثقافة التطور المستمر.

وتشمل إسهامات جنرال إلكتريك في قطاع الطاقة السعودي شركة “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”، التي تعمل على تصنيع التوربينات الغازية القادرة على العمل بالحمل الثقيل ومكوناتها، وتدعم جهود توطين القطاع الصناعي في المملكة، ومركز جنرال إلكتريك للتميز في إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي دُشن في المنتدى.

يُذكر أن “جنرال إلكتريك”بذلت جهوداً حثيثة لصقل مهارات ومواهب الكفاءات السعودية، وتطوير سلاسل التوريد الداعمة لها في المملكة، حيث تشكل الأيدي العاملة السعودية اليوم أكثر من 60% من إجمالي عدد الموظفين في مجمع جنرال إلكتريك للصناعة وتقنيات الطاقة، الذي يتعامل مع مئات الموردين السعوديين.