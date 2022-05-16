محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
شهدت عدة أحياء في جدة انقطاع الكهرباء ، نتيجة لنشوب حريق بسيط في محطة تحويل فرعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة أمس الأحد .
وقال أحمد الغامدي مدير مركز حي الحمدانية ‘” انقطعت الكهرباء مساء أمس في الحي، حينها توقعنا أنه عطل مؤقت وبعدما تم التواصل مع شركة الكهرباء تبين أن العطل ناجم عن حريق ويستمر لفترة، ولكن امتد الانقطاع للساعة العاشرة صباح الإثنين”
وأضاف ” العطل يعد خارج إرادة شركة الكهرباء ولكن كان من الأفضل أن تبلغ الشركة المواطنين بشأن العطل ومدته خلال رسائل نصية حتى يتفهم المواطنين ويحاولوا تنظيم أنفسهم وأوضاعهم بناءا على مدة الانقطاع “.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في محطة تحويل يتسبب في انقطاع الكهرباء بعدة أحياء في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.